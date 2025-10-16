ULTIME NOTIZIE 16 OTTOBRE 2025

I funerali del soldato Tamir Nimrodi, fra i corpi restituiti da Hamas

Kfar Saba (Israele), 16 ott. (askanews) - A Kfar Saba, davanti alla famiglia, gli amici e i compagni militari si è svolto il funerale del soldato israeliano e ostaggio Tamir Nimrodi, 18 anni, ucciso a Gaza; il suo corpo è stato restituito in base all'accordo di cessate il fuoco con Hamas.

"Due anni in cui abbiamo oscillato tra speranza e disperazione, due anni in cui abbiamo temuto per la tua vita. Oggi mi separo dal tuo corpo, ma non da te. Riposa in pace, figlio mio. Il tuo corpo ne ha passate abbastanza. La tua anima è finalmente libera, ma è qui con me, al mio fianco.", ha detto la madre Herut Nimrodi.

"Tamir mio, mi dispiace di non essere riuscito a riportarti a casa sano e salvo - ha detto in lacrime il padre Alon Nimrodi - Se solo avessi potuto fare di più. Per cambiare le cose. Porterò sempre nel mio cuore il senso di colpa per averti spinto ad arruolarti".

