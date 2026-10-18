ULTIME NOTIZIE 18 OTTOBRE 2026

I fedeli in piazza San Pietro: felici di vedere il Papa, inaspettato

Roma, 18 ott. (askanews) - C'è gioia tra i fedeli in piazza San Pietro per il primo Angelus di Papa Leone da quando è uscito dall'ospedale per l'intervento al polmone. "È energico, penso che farà il suo viaggio in Sudamerica a novembre, è quello che speriamo", dice Patricia Huertas, pellegrina della Costa Rica.

"Veniamo con un gruppo da Lione, ci trovavamo qui a Roma e abbiamo pregato molto per la salute del Papa e oggi siamo stati molto felici di poter ascoltare la sua voce che è piena di vitalità qui in piazza San Pietro" dice una pellegrina francese.

"È incredibile e meraviglioso che abbia potuto parlare dopo essere uscito dall'ospedale, è inaspettato, e mi riempie di gratitudine", aggiunge un turista dagli Stati Uniti.

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