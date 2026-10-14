I fedeli al Gemelli: "Lunga vita al Papa, speriamo si rimetta presto"

Roma, 14 ott. (askanews) - Auguri di pronta guarigione a Papa Leone dai fedeli fuori dall'ospedale Gemelli, dove il Pontefice è stato operato per la rimozione di un nodulo al polmone, rivelatosi un tumore, e ha iniziato la convalescenza post-operatoria. Secondo il Vaticano ha trascorso una notte tranquilla. "Ci auguriamo che possa riprendersi completamente il prima possibile", afferma un donna, "speriamo che torni presto a predicare l'Angelus da Piazza San Pietro, dove saremo presenti".

"Auguri di pronta guarigione e lunga vita al Papa", dice un uomo, aggiungendo: "Nessuno se lo aspettava, ma per fortuna sono intervenuti subito". "Speriamo possa rimettersi presto - aggiunge una ragazza - so che già è in fase di guarigione, l'ospedale offre le migliori cure".