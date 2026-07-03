I fan di Taylor Swift in attesa del "matrimonio reale" con Travis Kelce

New York, 3 lug. (askanews) - I fan di Taylor Swift si accalcano nel celebre Madison Square Garden di New York per dare un'occhiata al matrimonio stellare della pop star con il giocatore di football americano Travis Kelce. Una serie di SUV, presumibilmente con a bordo gli invitati, arrivano in una tenda allestita all'esterno per garantire la privacy. "Lei è la nostra regina, è la nostra principessa, è tutto. Onestamente, siamo felicissimi che abbia trovato l'amore della sua vita", dice un fan.

I festeggiamenti per il matrimonio sono iniziati con una cena di prova per 100 invitati, seguita da una sfarzosa festa al famoso Madison Square Garden di New York. La cantante miliardaria e il tre volte campione del Super Bowl, entrambi 36enni, hanno tenuto i fan con il fiato sospeso, ma i media descrivono una celebrazione esagerata, degna di una delle coppie più famose al mondo.