I familiari delle vittime di Crans-Montana chiedono "risposte"

Sion, 5 giu. (askanews) - Avvocati e familiari delle vittime del devastante incendio divampato in un bar di Crans-Montana la notte di Capodanno si sono presentati in tribunale per il controinterrogatorio dei coniugi Moretti proprietari del locale Le Costellation. "Ho bisogno di risposte, abbiamo bisogno di risposte", ha dichiarato Laetitia Brodard-Sitre, il cui figlio, Arthur, è morto nell'incendio all'età di 16 anni. Nell'incendio sono morte 41 persone e altre 115 sono rimaste ferite. Romain Jordan, avvocato delle famiglie delle vittime dice: "Credo che questa sia l'ultima opportunità che i coniugi Moretti avranno per dimostrare di voler partecipare attivamente alle indagini e fornire risposte alle vittime" mentre un altro legale Gilles-Antoine Hofstetter aggiunge: "Sono una coppia che condivide la stessa abitazione; siamo al culmine della collusione".