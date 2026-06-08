I Corporate Wellness Games sbarcano anche a Empoli

Empoli, 8 giu. (askanews) - Una giornata all'insegna dello sport e della collaborazione tra aziende ha animato lo Stadio Carlo Castellani di Empoli, teatro della nuova tappa dei Corporate Wellness Games. Dopo il successo registrato a Parma l'iniziativa continua a crescere, consolidandosi come un appuntamento dedicato al benessere aziendale e al team building attraverso l'attività fisica, con l'obiettivo di coinvolgere un numero sempre maggiore di realtà imprenditoriali in tutta Italia. Ne ha parlato Paolo Giordani, direttore tecnico Corporate Wellness Games: "Abbiamo riproposto l'evento a Empoli, dove è alla prima stagione, alla prima edizione e ha avuto tanto successo con tanti brand importanti. Il nostro obiettivo è quello, su tutto il territorio nazionale, di allargare pian piano il brand Corporate Wellness Games, in modo tale che questa possibilità di welfare aziendale, di giocare attraverso i valori dello sport e mettere insieme quelli che sono gli obiettivi di un'azienda a livello di gruppo squadra, possa ampliarsi anche ad altre province e ad altre regioni d'Italia".

L'evento è stato organizzato da Go Athletic Studio, con la collaborazione di Rego Safety Mindset e Palestra Athena.

"È una novità che a Empoli mancava. È stata sperimentata con grande successo a Parma da Paolo e Maeva, che sono gli ideatori di questa bella iniziativa. Quindi, come società che si occupa prevalentemente del benessere delle persone, abbiamo pensato che questa iniziativa fosse assolutamente da sposare" ha aggiunto Fabio Ciaponi, CEO di Rego Safety Mindset.

"Abbiamo già molte più adesioni per il prossimo anno. Questo lo consideriamo l'anno zero per partire, perché dovevamo vedere anche la gestione degli spazi, dei giochi, le adesioni e tutto il resto. Però vedo tantissimi sorrisi, tanti abbracci, tante urla, tante grida e quindi vuol dire che loro oggi, invece di andare a lavorare, vengono qui a divertirsi" ha concluso Francesco Parri, titolare della Palestra Athena di Empoli.

Le aziende partecipanti hanno vissuto un'esperienza immersiva in un contesto dinamico e stimolante, dove alla sana competizione sportiva si sono affiancati momenti di confronto, collaborazione e condivisione, rafforzando lo spirito di squadra. Un format in costante crescita che, dopo le tappe di Parma ed Empoli, conferma come lo sport possa rappresentare uno strumento efficace per promuovere il benessere delle persone e favorire relazioni tra realtà produttive e territori.