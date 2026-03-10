I coreani corrono a fare rifornimento: prezzo petrolio salirà ancora

Roma, 10 mar. (askanews) - A Seoul gli automobilisti sudcoreani corrono a fare rifornimento, con lunghe code alle stazioni di servizio, dopo l'impennata dei prezzi del petrolio in seguito al conflitto in Medio Oriente.
"Sono venuto subito a fare il pieno perché sembra probabile che (il prezzo del petrolio) continuerà a salire", dice ad Afp Kim Tae-hoon, uomo d'affari.
"Prima facevo regolarmente il pieno una volta a settimana, ma ora cerco di farlo ogni volta che trovo una stazione di servizio più economica", aggiunge un altro imprenditore, Lee In-Tae.