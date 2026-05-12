ULTIME NOTIZIE 12 MAGGIO 2026

I cinesi sul vertice Trump-Xi: speriamo in relazioni più amichevoli

Pechino, 12 mag. (askanews) - La visita di Donald Trump in Cina rappresenta "un grande evento" dicono molti cinesi a Pechino in vista dell'incontro tra il presidente degli Stati Uniti, in arrivo nel Paese, e il loro leader Xi Jinping.

"Abbiamo visto che la situazione globale è relativamente turbolenta e, poiché Cina e Stati Uniti sono due grandi potenze, la visita del presidente degli Stati Uniti in Cina è sicuramente una cosa importante", dice Wen Wen, 24 anni, social media manager.

"La speranza, ovviamente, è quella di stabilire un quadro a lungo termine per la pace tra Cina e Stati Uniti e di sviluppare buone relazioni su questa base" aggiunge.

"La relazione è piuttosto complicata in questo momento. Oggi potrebbe riguardare il commercio, domani potrebbe riguardare la finanza. Anche noi non capiamo davvero tutto questo, le cose possono diventare piuttosto complesse - sostiene Li Jiahao, direttore di un locale - ma se riusciamo a sederci e ad avere una conversazione adeguata - per dirla in altro modo, quando parliamo di come dovrebbero essere gestite le relazioni - Cina e Stati Uniti hanno entrambi responsabilità come grandi potenze. Solo attraverso l'amicizia possiamo raggiungere uno sviluppo reciproco e diventare più forti".

"Spero solo che le cose possano essere un po' più amichevoli nei confronti della Cina - dice Liu, che ha una palestra - credo che il divario tra Cina e Stati Uniti si stia riducendo sempre di più, abbiamo continuato a recuperare terreno. E negli ultimi anni ritengo che in alcuni settori potremmo già aver superato gli Stati Uniti. Spero che in futuro il divario anche in altri settori continui a ridursi".

Trump ha visitato la Cina l'ultima volta nel 2017 e nella delegazione al suo seguito questa volta ci saranno dirigenti di alto livello del mondo degli affari e della tecnologia, tra cui il magnate e suo ex stretto collaboratore, Elon Musk, e Tim Cook di Apple, per un viaggio che dovrebbe concentrarsi principalmente sulle speranze del presidente degli Stati Uniti di incrementare gli scambi commerciali tra i due paesi.

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