ULTIME NOTIZIE 27 OTTOBRE 2025

I Cani Lunari di Marilungo: pensiero magico e femminino liberato

Milano, 27 ott. (askanews) - Un rito performativo in cui il corpo danza la trance, l'estasi, la metamorfosi, aprendo le porte alla dimensione del mistero e del pensiero alternativo. Il performer e coreografo Francesco Marilungo ha presentato al Danae Festival di Milano il suo evocativo lavoro "Cani Lunari", spettacolo che si colloca sulle soglie della Storia notturna.

"Cani Lunari - ha detto Marilungo ad askanews - è fondamentalmente un invito a recuperare in parte il pensiero magico come possibilità per poter in qualche modo scardinare il pensiero dominante e anche la modalità di conoscenza che oggi è l'essere umano, per aprirsi un po' ad alternative e anche per recuperare la capacità dell'incanto, dell'immaginazione che oggi un po' si è persa e anche per perdersi nel mistero. È un invito legato al pensiero magico a recuperare un rapporto diverso con la natura che non sia più legato a logiche capitalistiche di sfruttamento".

Suono e corpi, il femminino e il sacro, una diversa ricerca di risposte: lo spettacolo andato in scena al Teatro Fontana vibra di tutte queste componenti e, nella sua postura rituale, diventa anche un atto fortemente politico. "C'è in Cani Lunari - ha aggiunto il coreografo - una riflessione anche sul corpo femminile, sul corpo della strega che è un corpo che vive sulla soglia che è portatore di una conoscenza altra, legata al pensiero magico, una prescenza molto antica che ha fatto sempre paura. Infatti il corpo della strega è stato un corpo da sempre considerato deviante che doveva essere controllato".

Prima l'inquisizione, poi anche la scienza e la medicina si sono incaricate di reprimere questo corpo e lo spettacolo di Francesco Marilungo lo vuole rimettere al centro con tutta la sua potenza e libertà, "attraverso un rituale che si fa danza".

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi