ULTIME NOTIZIE 12 AGOSTO 2026

I "cacciatori di eclissi" accorrono in Spagna per ammirarla totale

Burgos, 12 ago. (askanews) - Sono arrivati in tanti a Burgos, nel Nord della Spagna, sfidando le temperature nel Paese previste oltre i 40 gradi, per assistere all'eclissi di sole che da qui potrà essere ammirata nella sua totalità. Molti sono i cosiddetti "cacciatori di eclissi", che non badano a spese pur di inseguire il raro spettacolo astronomico. E chi invece assisterà da profano, perché abita qui, si sente fortunato.

"Da un punto di vista scientifico penso che sia un'opportunità meravigliosa perché non capita tutti i giorni di vedere un'eclissi e potrebbe essere davvero interessante. Inoltre, sono un'insegnante di scienze, quindi quando tornerò in classe potrò condividerlo con i miei alunni", dice Ana, professoressa.

"Sappiamo di essere molto fortunati che avvenga così vicino a casa nostra. Tutti vorrebbero essere qui. Per noi è davvero meraviglioso", afferma un residente di Burgos.

L'eclissi parziale sarà visibile nella maggior parte dell'Europa, del Nord America e dell'Africa Nord-occidentale, ma totale si potrà ammirare solo in una stretta fascia della Terra che va dalla Russia settentrionale alla Groenlandia, dall'Islanda alla Spagna, fino all'estremità Nord-orientale del Portogallo.

Sarà comunqeue uno spettacolo: la prima eclissi totale visibile nell'Europa continentale in 20 anni con la Luna che coprirà completamente il Sole e ci si attrezza per ammirarla. In Italia il fenomeno sarà visibile attorno alle 19.30.

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