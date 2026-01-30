I 60 anni del minestrone Findus, piatto che scalda 4 mln di famiglie

Milano, 30 gen. (askanews) - Nelle giornate più fredde è un conforto, ma anche quando le temperature si alzano gli italiani amano portarlo a tavola. Il minestrone unisce generazioni, e, soprattutto nei rigidi giorni della merla, è una certezza. Findus da 60 anni produce il suo minestrone surgelato nello stabilimento di Cisterna di Latina, nell'Agro Pontino, un'intuizione industriale che a partire dal 1966 ha segnato la storia dei surgelati e delle abitudini di consumo degli italiani.

"Il minestrone per Findus rappresenta uno dei prodotti storici più importanti. E' nato nella metà degli anni sessanta, un anno dopo i pisellini primavera, quindi uno dei primi prodotti ad essere generato all'interno del nostro cuore pulsante, la fabbrica di Cisterna di Latina, e rappresenta il simbolo del nostro legame con la qualità e il territorio - ha spiegato Renato Roca, country manager Findus Italia - Perché il minestrone è un mix di quindici verdure, tutte italiane, tutte provenienti da agricolture sostenibili e in questi sessant'anni si è evoluto ma mantenendo la sua funzione che è quella di offrire un piatto che sia un cibo di conforto".

A 60 anni dall'arrivo nei supermercati, il minestrone Findus si può considerare parte del vissuto collettivo, tant'è vero che secondo un'indagine Astraricerche 6 italiani su 10 lo associano alla tradizione e all'accoglienza della famiglia. E soprattutto con tre quarti del campione che in passato o tutt'oggi dicono di consumarlo. I dati di mercato, d'altro canto, sembrano confermare questo legame:

"Il minestrone è uno dei prodotti più importanti per quanto riguarda i volumi, è un prodotto che è presente in quattro milioni di famiglie italiane - ha sottolineato Roca - la quota di mercato del minestrone all'interno del suo segmento è del 34,9% a valore e l'anno scorso dalla fabbrica di Cisterna sono venuti fuori sedici milioni di confezioni di minestrone e tredicimila tonnellate. Quindi è uno dei capisaldi della nostra presenza in Italia".

Un caposaldo che Findus ha innovato in occasione di questo anniversario portando nei supermercati la versione con la pasta, Garofalo in questo caso. Un abbinamento classico, un'alternativa a un piatto che conserva un posto privilegiato nelle scelte alimentari degli italiani. Merito anche di quella versatilità che le nonne ci hanno insegnato ad apprezzare tutto l'anno:

"Questa nostra ricerca per Findus mostra un rapporto molto intenso fra gli italiani e il minestrone- ha raccontato Cosimo Finzi, direttore Astraricerche - Il 54% lo consuma spesso, nel totale il 90% spesso o a volte. La stagione preferita è naturalmente quella dell'inverno, circa 66,5% lo preferisce in inverno, però è interessante notare che c'è una parte del campione che lo vuole in primavera, d'estate, ad esempio come detox. Ecco, il punto fondamentale è il significato profondo del minestrone: è calore, è casa ed è anche tanto benessere".

Nel minestrone surgelato c'è poi una componente di servizio che lo rende ancora più pratico e fruibile. Ma non è l'unica ragione per cui gli italiani lo mettono nel carrello della spesa: "Gli italiani riconoscono nel surgelato un vantaggio fondamentale: la comodità. È pronto in pochi minuti, si può conservare facilmente. Però c'è un altro elemento che di questi tempi è fondamentale - ha evidenziato Finzi - è l'aspetto dell'antispreco. Del minestrone surgelato non si butta via davvero niente. Noi sappiamo che invece su un fresco circa l'8% va sprecato per le verdure".

Il compleanno del minestrone Findus è stata anche l'occasione per garantire un piatto caldo anche a chi è in difficoltà con l'iniziativa del "Minestrone Sospeso": per ogni porzione distribuita in piazza Gae Aulenti a Milano nei giorni freddi della Merla Findus ha donato ulteriori 25 porzioni al Banco Alimentare per un massimo di 60.000 piatti di minestrone caldo .