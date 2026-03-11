I 25 anni dei Blue, nuovo album ma non un greatest hits

Milano, 11 mar. (askanews) - Sono una delle boy band più amate, I Blue hanno pubblicato il 9 gennaio il loro nuovo album in studio, Reflections, e a novembre terranno quattro concerti in Italia con il "The 25th Anniversary Tour", il tour mondiale che celebra il venticinquesimo anniversario della loro carriera musicale.

"Penso che la maggior parte delle persone si aspettasse un album di nostri grandi successi, ma noi non volevamo farlo, quindi abbiamo lavorato su un nuovo album con canzoni originali che ci rappresenti ancora come band, dopo 25 anni insieme, non avevamo bisogno di un Greatest Hits".

La band fa tesoro di tutte le lezioni - emotive, musicali e sentimentali - apprese in quasi tre decenni di carriera Simon Webbe, Duncan James, Antony Costa e Lee Ryan, sono cresciuti e vogliono condividere il loro percorso con il pubblico.

"Quando ci siamo formati per la prima volta, eravamo quattro ragazzi emozionati che volevano davvero fare musica. Non ci aspettavamo di durare nemmeno un anno, figuriamoci 25 anni. Quindi è un grande traguardo per noi, ma è sempre stata una questione di musica, abbiamo mescolato le nostre quattro influenze musicali e le abbiamo unite per fare nascere qualcosa di nuovo".

I Blue sono molto amati dal pubblico italiano che partecipa sempre con calore ai live.

"Suoneremo tutti i nostri vecchi successi e anche molti dei nuovi brani di Reflections. E anche alcune canzoni che abbiamo scelto da vecchi album che non erano singoli. Quindi porteremo una band dal vivo con noi. Faremo una grande celebrazione di 25 anni della nostra musica in modo che tutti i fan possano unirsi, cantare e fare festa con noi".