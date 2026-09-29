Huawei, lo smartwatch per monitorare il proprio benessere

Milano, 29 set. (askanews) - Dalla frequenza cardiaca alla qualità del sonno, fino alle informazioni relative alla pressione arteriosa. Gli smartwatch diventano strumenti sempre più sofisticati per raccogliere informazioni sul nostro benessere e seguirne l'andamento nel tempo.

In occasione della Giornata mondiale del cuore, che si celebra il 29 settembre, Huawei presenta il nuovo Watch D3, un dispositivo che integra in un orologio intelligente un sistema per la rilevazione della pressione arteriosa. Una tecnologia pensata per raccogliere in modo semplice i dati relativi a tale parametro durante le attività quotidiane.

"Oggi, i dispositivi indossabili sono in grado di rilevare dati sanitari veri e propri, certificati dal punto di vista medico, come l'elettrocardiogramma (ECG) o la pressione sanguigna - ha spiegato Andreas Zimmer, Head of Product Huawei Europe - Ciò offre un livello di approfondimento completamente nuovo, utile per discutere della propria salute con il medico. Ricordiamo che i dispositivi vengono indossati costantemente e i dati vengono raccolti in modo continuo. Questo permette di individuare meglio tendenze e cambiamenti",

Il Watch D3 utilizza un sistema di misurazione integrato nel cinturino, dotato di una piccola camera d'aria che si gonfia per rilevare la pressione arteriosa. Il dispositivo è progettato per accompagnare gli utenti durante le diverse attività della giornata e nel corso delle ore notturne.

Una possibilità che apre nuove prospettive per la tecnologia indossabile, ma che richiede attenzione nell'interpretazione dei parametri raccolti.

"Tutte queste misurazioni devono essere valutate dal medico e soprattutto non devono essere valutate dall'intelligenza artificiale prima di arrivare al medico stesso. Quindi il consiglio è una valutazione medica accurata sui dati che il paziente presenta", ha sottolineato Carlo Meloni, responsabile della riabilitazione cardiologica all'ospedale San Raffaele di Milano.

Oltre alla pressione arteriosa, il nuovo smartwatch integra funzioni per il monitoraggio della frequenza cardiaca, dell'ossigenazione del sangue e del sonno, con un design più sottile rispetto alla generazione precedente, pensato per un utilizzo prolungato.

Un esempio di come la tecnologia indossabile stia ampliando le proprie funzionalità legate al benessere, affiancando al monitoraggio quotidiano dei parametri fisiologici strumenti sempre più articolati per la raccolta dei dati.