Milano, 25 nov. (askanews) - Dopo un processo durato 3 mesi, Huawei è stata ritenuta colpevole da una giuria negli Stati Uniti di 10 capi di accusa fra cui furto di segreti commerciali, frode bancaria e cospirazione ai danni degli Usa; assolta invece per l'accusa di associazione a delinquere.

"Il governo cinese si oppone fermamente agli ostacoli e alle restrizioni imposti dagli Stati Uniti alle imprese cinesi e sostiene con forza queste ultime nella difesa dei loro diritti e interessi legittimi", ha commentato il portavoce del ministero cinese degli esteri.

Huawei è finita nel mirino dell'amministrazione Trump, che la accusa di svolgere attività di spionaggio per conto del governo cinese. Secondo i giudici l'azienda cinese avrebbe tentato di reclutare dipendenti di società di telecomunicazioni statunitensi, ottenendo da loro informazioni tecnologiche, offrendo - sempre secondo l'accusa - bonus ai dipendenti che ottenevano segreti industriali.

Inoltre, Huawei, scrive il dipartimento di Giustizia, "ha mentito ripetutamente in merito alla natura delle proprie attività in Iran, dichiarando falsamente a banche, giornalisti e al governo statunitense di non fornire assistenza al governo, alle forze armate o all'intelligence.