Taipei, 24 nov. (askanews) - Alcuni taiwanesi intervistati salutano il ritorno di Jensen Huang - imprenditore taiwanese naturalizzato americano - alla guida di Nvidia, rallegrandosi dell'impatto positivo che questa nomina potrebbe avere sull'economia dell'isola, una presenza per molti ritenuta "senza dubbio vantaggiosa per l'economia dell'isola".

Andy Chen, che lavora nel settore dell'istruzione: "Se Jensen Huang ricopre una posizione chiave e svolge un ruolo fondamentale nell'avvento dell'era dell'IA, e se è in grado di prendersi cura dei suoi collaboratori, assicurandosi almeno che non solo riceviamo ordini, ma che manteniamo anche un margine lordo decente, penso che sia un enorme vantaggio per l'intera catena di approvvigionamento taiwanese. Sono quindi davvero lieto del suo ritorno. È solo un peccato che io abbia perso l'occasione e non sia riuscito ad acquistare (azioni) in tempo."

"In realtà, penso che sia possibile che tutta questa vicenda sia stata una messinscena dall'inizio alla fine, volta a provocare una volatilità dei mercati a danno dei piccoli investitori, mentre dietro le quinte forse avevano già pianificato tutto. Questo è il mio punto di vista", ha aggiunto.

"Dopo la sua uscita da Nvidia, ho potuto constatare alcune reazioni dei dipendenti, che hanno chiaramente dimostrato che era davvero un eccellente dirigente all'interno dell'azienda. Inoltre, considerando i suoi legami con Taiwan e le sue catene di approvvigionamento, la sua presenza alla guida dell'azienda sarebbe senza dubbio vantaggiosa anche per l'economia taiwanese. Nel complesso, quindi, vedo questa notizia con favore", ha commentato ad Afp Sherry Shih, dipendente di un'azienda farmaceutica.

"Qualche giorno fa, quando ho controllato l'andamento delle mie azioni, non avevo nemmeno voglia di guardarle. Ho semplicemente messo via il telefono. Oggi mi sembra che abbiano registrato un leggero rialzo, cosa che trovo fantastica. E come taiwanese, penso che avere Jensen Huang sia un vero motivo di orgoglio. Vederlo ricoprire la carica di amministratore delegato in un'azienda americana, dove la presenza asiatica è così rara, è anche una cosa molto positiva che aiuta la comunità asiatica", ha affermato Jennifer Lin, che lavora nel campo della finanza.