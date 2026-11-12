Huang si dimette da Nvidia, dopo lo scandalo delle amanti

Milano, 12 nov. (askanews) - Travolto da uno scandalo che intreccia relazioni extraconiugali, sospetti di spionaggio cinese e sicurezza nazionale, Jensen Huang si è dimesso con effetto immediato dalla guida di Nvidia, il colosso americano dei chip per l'intelligenza artificiale che aveva fondato 33 anni fa.

La vicenda è esplosa dopo le rivelazioni su una sua relazione con Alice Huang, ex dirigente di una società di Singapore sospettata dall'intelligence americana di lavorare per Pechino.

Il caso ha assunto rapidamente una dimensione politica e diplomatica. Donald Trump è intervenuto personalmente in difesa del manager, definendolo "un uomo onorevole" e assicurando di credere alla sua buona fede. Pechino ha respinto le accuse di spionaggio, bollandole come tentativi di screditare la Cina, mentre negli Stati Uniti anche l'FBI ha avviato accertamenti.

E se Huang ha ammesso il tradimento, Nvidia ha subito avviato un'indagine interna, precisando di non avere elementi per ritenere compromessi i segreti aziendali. A precipitare la crisi, le rivelazioni su una seconda presunta relazione con una dirigente del gruppo.

Huang ha lasciato anche il consiglio di amministrazione, mentre la direttrice finanziaria Colette Kress ha assunto temporaneamente la guida di Nvidia.

Le dimissioni hanno provocato un terremoto a Wall Street, dove il titolo Nvidia ha aperto in calo dell'11%. Un tonfo che si aggiunge alle pesanti perdite dei giorni precedenti, alimentando i timori degli investitori sul futuro del colosso dell'intelligenza artificiale.