Roma, 25 nov. (askanews) - Gli Houthi dello Yemen rivendicano gli attacchi contro il quartiere finanziario della capitale saudita e la grande raffineria di Ras Tanura, situata nella parte orientale del Regno, in segno di rappresaglia per i bombardamenti condotti sul loro territorio.

Yahya Saree, portavoce militare degli Houthi: "Con l'aiuto di Dio, le Forze armate yemenite hanno condotto due operazioni militari di grande efficacia. La prima ha preso di mira la raffineria di Ras Tanura, nella provincia orientale, e gli attacchi, per grazia di Dio, sono stati precisi e diretti, provocando incendi all'interno dell'impianto".

"La seconda operazione ha preso di mira il centro finanziario della città economica del re Abdullah, nella capitale del nemico saudita, Riad, in tre fasi. Gli attacchi sono stati precisi, grazie a Dio, e hanno causato danni considerevoli".