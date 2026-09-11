ULTIME NOTIZIE 11 SETTEMBRE 2026

Houthi: "Lo stretto Bab el-Mandeb sicuro per tutti eccetto i sauditi"

Roma, 11 set. (askanews) - La navigazione nello stretto di Bab el-Mandeb è "sicura" per tutti tranne che per l'Arabia Saudita: lo ha affermato il portavoce militare degli Houthi, Yahya Saree, dopo che il gruppo sostenuto dall'Iran ha completato la presa di controllo dello strategico corridoio marittimo.

"Le forze armate yemenite affermano che la navigazione marittima è sicura per tutte le compagnie, ad eccezione delle navi saudite, alle quali è già stato vietato l'accesso. Affermano inoltre che continueranno ad applicare il principio 'blocco contro blocco', a colpire i rinforzi del nemico saudita e a rispondere all'escalation con l'escalation, fino a quando l'aggressione non cesserà e il blocco imposto al nostro popolo non sarà revocato", ha dichiarato il portavoce.

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