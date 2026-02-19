"House of the Dragon", diffuso il teaser della terza stagione

Roma, 19 feb. (askanews) - Mancano ancora alcuni mesi ma cresce l'attesa per la terza stagione di "House Of The Dragon", la saga ambientata 200 anni prima degli eventi citati nella serie "Il Trono di Spade", di cui è stato diffuso il teaser, in arrivo da giugno su Sky e in streaming su NOW, in contemporanea con gli Usa.
Tratta dal romanzo "Fuoco e Sangue" di George R.R. Martin, racconta la storia della leggendaria Casa Targaryen. In otto nuovi episodi, la terza stagione vedrà il ritorno di Matt Smith, Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin e Abubakar Salim.
E nel cast arrivano Tommy Flanagan nel ruolo di Ser Roderick Dustin, Dan Fogler nel ruolo di Ser Torrhen Manderly, James Norton nel ruolo di Ormund Hightower. A dirigere i nuovi episodi Clare Kilner, Nina Lopez-Corrado, Andrij Parekh e Loni Peristere.