ULTIME NOTIZIE 26 MAGGIO 2026

Hormuz, Rubio: stretto deve essere aperto "in un modo o nell'altro"

Jaipur, 26 mag. (askanews) - Lo Stretto di Hormuz deve restare aperto, "in un modo o nell'altro". Lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio, riferendosi ai raid condotti lunedì dagli Stati uniti in Iran.

"Gli stretti devono essere aperti, saranno aperti in un modo o nell'altro, quindi devono essere aperti", ha detto Rubio parlando con i giornalisti a bordo del suo aereo a Jaipur, in India.

Il capo della diplomazia americana ha collegato la posizione di Washington alla necessità di garantire la libertà di navigazione in una delle rotte energetiche e commerciali più strategiche al mondo.

Rubio ha inoltre indicato che la formulazione negoziale dell'accordo con l'Iran potrebbe richiedere ancora qualche giorno.

Il riferimento arriva dopo i raid statunitensi nel sud dell'Iran contro siti di lancio missilistici e imbarcazioni che, secondo il Comando centrale americano, stavano tentando di posare mine.

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