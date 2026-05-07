Hormuz, Onu: circa 1.500 navi e 20.000 marinai bloccati nello Stretto

Roma, 7 mag. (askanews) - Circa 1.500 navi e i loro equipaggi sono bloccati nel Golfo a causa del blocco iraniano nello Stretto di Hormuz: lo ha dichiarato il segretario generale dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) delle Nazioni Unite.

I membri degli equipaggi bloccati "sono persone innocenti che svolgono il loro lavoro ogni giorno a beneficio di altri Paesi", ma "sono intrappolati da situazioni geopolitiche al di fuori del loro controllo", ha affermato il capo dell'IMO, Arsenio Dominguez, alla Convenzione marittima delle Americhe.

"In questo momento abbiamo circa 20.000 membri di equipaggio e circa 1.500 navi bloccate nel Golfo Persico. Si tratta di persone innocenti che svolgono il loro lavoro ogni giorno a beneficio dei Paesi del resto del mondo. Tuttavia, sono coinvolte in situazioni geopolitiche al di fuori del loro controllo", ha denunciato.