Honor presenta il Robot Phone, con braccio robotico e camera mobile

Barcellona, 2 mar. (askanews) - Un braccio robotico che spunta dal classico rettangolo dello smartphone, con una camera che si muove in diverse direzioni e osserva l'ambiente circostante. Al Mobile World Congress di Barcellona, Honor ha mostrato un concept che prova a spingere lo smartphone oltre i suoi limiti tradizionali.

Si tratta del primo progetto concreto sviluppato all'interno dell'Alpha Plan, la strategia con cui Honor punta a integrare l'intelligenza artificiale in modo più profondo e fisico nei dispositivi personali. Come ha spiegato Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Italia e Svizzera di Honor: "Oggi siamo felicissimi di aver visto il primo progetto sviluppato dell'Alpha Plan che è il Robot Phone, il primo robot smartphone che cambia un po' il settore in maniera disruptive".

Il concept combina intelligenza artificiale e movimento. Dal corpo del telefono emerge un sistema meccanico con gimbal e fotocamera, capace di ruotare, seguire i soggetti e adattare l'inquadratura in tempo reale. Non è solo una questione di ripresa video, ma di interazione.

"Questa camera ha dei comportamenti molto simili a quelli dell'essere umano: può essere triste, può essere felice, danzare quando sente una musica, perché non è passiva ma attiva. Nel momento in cui viene fuori comincia a riconoscere l'ambiente circostante e a capire che tipo di supporto può dare all'utente finale".

Il Robot Phone si inserisce in una visione più ampia, che Honor chiama Augmented Human Intelligence: dispositivi capaci di combinare intelligenza, consapevolezza spaziale e relazione con l'utente. Una direzione che alla fiera del Mobile di Barcellona passa anche dal nuovo pieghevole Magic V6, con uno schermo ancora più resistente delle versioni precedenti e una batteria più sottile e potente, e dalla presentazione del suo primo robot umanoide. Segnali di come Honor stia allargando il proprio ecosistema, guardando a dispositivi intelligenti e robotici pensati per affiancare le persone nella vita quotidiana.