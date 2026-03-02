ULTIME NOTIZIE 02 MARZO 2026

Honor presenta il Robot Phone, con braccio robotico e camera mobile

Barcellona, 2 mar. (askanews) - Un braccio robotico che spunta dal classico rettangolo dello smartphone, con una camera che si muove in diverse direzioni e osserva l'ambiente circostante. Al Mobile World Congress di Barcellona, Honor ha mostrato un concept che prova a spingere lo smartphone oltre i suoi limiti tradizionali.

Si tratta del primo progetto concreto sviluppato all'interno dell'Alpha Plan, la strategia con cui Honor punta a integrare l'intelligenza artificiale in modo più profondo e fisico nei dispositivi personali. Come ha spiegato Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Italia e Svizzera di Honor: "Oggi siamo felicissimi di aver visto il primo progetto sviluppato dell'Alpha Plan che è il Robot Phone, il primo robot smartphone che cambia un po' il settore in maniera disruptive".

Il concept combina intelligenza artificiale e movimento. Dal corpo del telefono emerge un sistema meccanico con gimbal e fotocamera, capace di ruotare, seguire i soggetti e adattare l'inquadratura in tempo reale. Non è solo una questione di ripresa video, ma di interazione.

"Questa camera ha dei comportamenti molto simili a quelli dell'essere umano: può essere triste, può essere felice, danzare quando sente una musica, perché non è passiva ma attiva. Nel momento in cui viene fuori comincia a riconoscere l'ambiente circostante e a capire che tipo di supporto può dare all'utente finale".

Il Robot Phone si inserisce in una visione più ampia, che Honor chiama Augmented Human Intelligence: dispositivi capaci di combinare intelligenza, consapevolezza spaziale e relazione con l'utente. Una direzione che alla fiera del Mobile di Barcellona passa anche dal nuovo pieghevole Magic V6, con uno schermo ancora più resistente delle versioni precedenti e una batteria più sottile e potente, e dalla presentazione del suo primo robot umanoide. Segnali di come Honor stia allargando il proprio ecosistema, guardando a dispositivi intelligenti e robotici pensati per affiancare le persone nella vita quotidiana.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi