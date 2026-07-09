Hong Kong, dopo oltre trent'anni cani possono entrare al ristorante

Hong Kong, 9 lug. (askanews) - Per la prima volta in oltre trent'anni, Hong Kong concede l'accesso ai cani nei ristoranti. Proprietari di animali e commercianti si dicono felici. Ciò è stato possibile grazie al capo dell'esecutivo John Lee, il quale ha promosso una "cultura pet-friendly".

"I cani sono ovviamente molto contenti; adorano andare nei posti con l'aria condizionata. Ma forse, essendo la loro prima volta qui, sono un po' irrequieti e dobbiamo dire loro di stare tranquilli", racconta ad Afp questa cliente.

"Se dovessero comportarsi male, li puniremo. Sappiamo che alcune persone hanno paura dei cani o non li amano. Dobbiamo dare il buon esempio", aggiunge.

Per ora sono state concesse oltre 900 licenze ai ristoranti di tutta la città.

"Abbiamo già visto molti clienti con animali domestici che volevano sedersi all'interno, ma a causa di alcune limitazioni non potevamo consentirlo", spiega la proprietaria di un ristorante, Vanshika Sharma, dicendosi "entusiasta di poter accogliere anche gli animali domestici all'interno".

E non è solo per amore degli animali...

"Già adesso, in una giornata, serviamo da due a tre tavoli all'aperto per gli animali domestici, a volte anche di più. Quindi, se aprissimo i tavoli all'interno, penso che il giro d'affari aumenterebbe di un altro 10-20%", conclude la ristoratrice.

"È perfetto per tutti. Noi siamo contenti e i ristoranti hanno più clienti. Penso sia una situazione win-win per tutti", conclude questa casalinga, Cecilia Cheung.