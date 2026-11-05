Hong Kong, attivista Joshua Wong condannato a 10 anni di carcere

Milano, 5 nov. (askanews) - L'attivista democratico di Hong Kong Joshua Wong è stato condannato a dieci anni di carcere per collusione con forze straniere. Secondo l'accusa, aveva cercato il sostegno internazionale per ottenere sanzioni contro Pechino e maggiori libertà politiche a Hong Kong dopo le proteste antigovernative del 2019.

La sentenza prolunga fino al 2036 la detenzione di Wong, già in carcere per una precedente condanna legata alla legge sulla sicurezza nazionale imposta dalla Cina nel 2020. La polizia di Hong Kong ha accolto favorevolmente la decisione.

"Ciò dimostra la determinazione della corte nel considerare il reato di collusione da lui commesso come di estrema gravità", ha dichiarato il sovrintendente capo Steve Li. Di segno opposto la reazione della Commissione esecutiva del Congresso americano sulla Cina, che ha denunciato una sentenza politica e chiesto la liberazione immediata dell'attivista. Wong era diventato uno dei simboli del movimento democratico di Hong Kong nel 2014, quando, ancora adolescente, aveva guidato le proteste studentesche del movimento degli Ombrelli.