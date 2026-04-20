Hollywood celebra Eddie Murphy con l'AFI Life Achievement Award

Roma, 20 apr. (askanews) - Tante star e fan, registi, attori, dirigenti di studi cinematografici, si sono ritrovati a Hollywood: da Spike Lee a Colman Domingo, da Mike Myers a Eva Longoria, solo per citarne alcuni, hanno sfilato sul red carpet per celebrare l'AFI Life Achievement Award assegnato ad Eddie Murphy.

Un premio per celebrare una lunga carriera dell'attore comico, oggi 65 anni, che con le sue interpretazioni ha fatto ridere generazioni, in film come la trilogia di "Beverly Hills Cop", "Una poltrona per due", "Il principe cerca moglie", "Il dottor Dolittle". Il prestigioso American Film Institute Life Achievement Award, viene assegnato a figure chiave del cinema, di recente è stato assegnato a Nicole Kidman e Francis Ford Coppola.

"Oh, è meraviglioso essere celebrati ogni giorno. Ma questo premio è meraviglioso davvero"... ha detto l'attore. E parlando delle sue doti creative e della capacità di trasformarsi in ruoli tanto diversi, ha affermato: "A volte è anche importante prendersi una pausa... se sei una persona creativa è importante prendersi del tempo in cui non cerchi per forza di essere creativo ma semplicemente cerchi di viverti la vita, questo è ciò che ho imparato. È importante, allontanarsene a volte... . Per riuscire ad avere il giusto equilibrio".