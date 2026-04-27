Hezbollah ribadisce rifiuto negoziati diretti tra Libano e Israele

Milano, 27 apr. (askanews) - Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, ha ribadito il rifiuto di negoziati diretti con Israele, definendoli una "pericolosa deviazione" che rischia di trascinare il Libano in un "ciclo di instabilità". "Rifiutiamo categoricamente di negoziare direttamente con Israele" ed è responsabilità delle autorità libanesi evitare un "errore pericoloso che spinga" il Paese "in un ciclo di instabilità", ha dichiarato il leader del gruppo filo-iraniano in un comunicato letto sull'emittente di riferimento al Manar.

"Questi negoziati e il loro risultato sono come inesistenti e non ci riguardano né da vicino né da lontano", ha affermato, aggiungendo: "Continuiamo la nostra resistenza per difendere il Libano (...). Non faremo passi indietro di fronte alle minacce israeliane".

Nel frattempo tre membri di Hezbollah sono stati uccisi in attacchi aerei, ha comunicato l'esercito dello Stato ebraico. Colpiti anche diversi edifici utilizzati da Hezbollah, fra depositi di armi e un compesso che, secondo l'esercito, rappresentava il "quartier generale" del gruppo nel settore di Bint Jbeil.