Hezbollah: oltrepasseremo la 'linea gialla' di Israele in Libano

Milano, 20 apr. (askanews) - Hezbollah oltrepasserà la "linea gialla" annunciata da Israele nel sud del Libano. Lo ha assicurato un deputato del movimento.

Questo termine "linea gialla" riprende la denominazione della linea di demarcazione stabilita a Gaza dopo il ritiro dell'esercito israeliano, successivo all'accordo di cessate-il-fuoco dello scorso ottobre. Questa linea comprende metà del territorio palestinese occupato.

Il deputato di Hezbollah Hassan Fadlallah ha inoltre sottolineato, in un'intervista rilasciata alla France Presse, che nessuno in Libano o all'estero potrà disarmare l'organizzazione militante sostenuta dall'Iran.

"Il tentativo dell'esercito israeliano di istituire una zona cuscinetto, sotto il nome di linea difensiva, linea gialla, linea verde e linea rossa...tutte queste linee saranno infrante e non ne accetteremo nessuna", ha spiegato, "Nessuno in Libano o all'estero sarà in grado di disarmare la resistenza".