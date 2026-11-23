Roma, 23 nov. (askanews) - Arriva nei cinema il 26 novembre il film di Natale Disney "Hexe: Il Regno delle Streghe". In questo racconto di formazione Billie, un'adolescente impulsiva e anticonformista, scopre dei segreti poteri magici che una volta scatenati la catapultano in uno spettacolare viaggio fuori dalla periferia in cui vive, in un regno magico chiamato Hexe. Costretta a collaborare con la prudente madre Alice scopre misteri di famiglia che potrebbero cambiare per sempre il mondo delle streghe.

La produttrice Yvett Merino ha spiegato: "Volevamo creare un mondo magico fatto di streghe ma la parte ladelle emozioni era fondamentale: mostrare come Billie e Alice crescono, come trovano la vera magia dentro di loro e fra di loro".

Nella versione italiana del film Billie e sua madre sono doppiate da Mariasole Pollio e Claudia Pandolfi, la prima ha detto: "Billie in realtà è molto, secondo me, imperfetta, perché è estremamente libera, a volte un po' goffa, credo proprio nella bellezza di questo personaggio un po' irriverente, un po' anticonformista, che sceglie di mettere gli anfibi, la prima eroina con gli anfibi. Tante piccole cose che la rendono un po' meno canonica e in cerca della sua strada", mentre Pandolfi ha sottolineato: "In tutto questo c'è anche la loro fallibilità, che è una caratteristica assolutamente umana, mettiamocelo in testa: possiamo essere fallibili, possiamo essere sgradevoli, possiamo essere brutte, possiamo essere scomode, possiamo essere delle vere streghe".