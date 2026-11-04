Herzog condanna le dichiarazioni "razziste" contro i cittadini arabi

Gerusalemme, 4 nov. (askanews) - Il presidente israeliano Isaac Herzog ha condannato quelle che definisce affermazioni razziste pronunciate durante la campagna elettorale e rivolte alla minoranza araba del Paese, dopo le ripetute accuse, promosse dal primo ministro Benjamin Netanyahu, di frode elettorale tramite liste a maggioranza araba. "Non c'è posto per questo tipo di comportamento nei confronti di nessun segmento della popolazione israeliana" ha spiegato il presidente. Poi ha esortati i partiti ad ad accettare che "non ci sia un vincitore chiaro" alle elezioni. "Chiedo originalità e creatività, audacia e buona volontà. Affinché lo Stato di Israele ne esca vittorioso" ha concluso Herzog.

Herzog avvierà proprio nel pomeriggio di oggi le consultazioni post-elettorali con i rappresentanti dei partiti, chiedendo a ciascuno di indicare a chi affidare l'incarico di formare una coalizione. In una sorta di deroga alla prassi consueta, Herzog incontrerà innanzitutto le delegazioni dei partiti minori: si comincerà alle 17 con Sionismo Religioso, seguito da Shas e Yisrael Beytenu. Le restanti formazioni politiche saranno ricevute domani: il ciclo di incontri si concluderà con la lista Yashar di Gadi Eisenkot e, infine, con il Likud, previsto per la serata di domani.