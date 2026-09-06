ULTIME NOTIZIE 06 SETTEMBRE 2026

Herbert Ballerina: io a Sanremo voglio andare, ma più per le cene dopo

Venezia, 6 set. (askanews) - "Sono molto felice di questa collaborazione con Stefano, ci siamo subito trovati, abbiamo iniziato con 'Bar Stella', che era una chicca, un programma molto bello, molto 'arboriano', poi ora siamo arrivati insieme ad 'Affari tuoi'... E tutti mi chiedono di Sanremo. Io ci voglio andare, ma più perché dopo una va a cena, poi se dovessi capitare sul palco va bene lo stesso. Io ho una raccomandazione sulla vita, non sul lavoro, lui mi dice: vieni qui che ridiamo, ma qualcosa so fare dai.... Il dopofestival? No, troppo tardi...". Così Herbert Ballerina, a margine della presentazione del Filming Italy Venice Award, il premio ideato e diretto da Tiziana Rocca; a lui è stato conferito il premio Miglior attore protagonista in un film commedia per "Cena di classe".

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