ULTIME NOTIZIE 19 GIUGNO 2026

Helen Mirren regina a Roma al King's Birthday Party con Checco Zalone

Roma, 19 giu. (askanews) - Helen Mirren "The Queen" ha ricevuto a Roma il primo Great Award Regno Unito-Italia, nuova onorificenza che celebra gli speciali legami culturali tra Regno Unito e Italia durante il King's Birthday Party, tra centinaia di ospiti.

Gli organizzatori hanno elogiato il suo amore di lunga data per il Paese e il suo legame con la Puglia, dove trascorre regolarmente diversi mesi da anni, nel Salento.

Elegantissima con un abito bianco a fiori, l'attrice premio Oscar, durante la serata a Villa Wolkonsky, aperta dal neo-nominato ambasciatore britannico in Italia, Stephen Hickey, si è seduta accanto a Checco Zalone che poi l'ha premiata sul palco. Dopo una collaborazione in un video con l'attore, Mirren ha detto più volte che vorrebbe recitare in un suo film. "Posso dire di esserti amico" ha detto l'attore, che l'ha abbracciata e lei ha ringraziato per il premio raccontando il suo amore per l'Italia.

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