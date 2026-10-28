ULTIME NOTIZIE 28 OTTOBRE 2026

Hegseth: nuovo meccanismo di difesa tra Usa e Paesi ASEAN

Manila, 28 ott. (Askanews) - Il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha proposto l'istituzione di un nuovo meccanismo di difesa tra gli Stati Uniti e i Paesi membri dell'ASEAN, affermando ai leader del blocco che tale partenariato potrebbe aiutarli ad affrontare anni di "importanza cruciale". "Gli Stati Uniti - ha detto - sono un'orgogliosa nazione del Pacifico. E, insieme ai nostri partner dell'ASEAN, siamo determinati a garantire la pace attraverso la forza. Pace, prosperità e sovranità per tutti gli Stati membri, fondate sul rispetto reciproco e sulla forza".

"Rafforzare la consapevolezza del dominio marittimo - ha aggiunto - migliorare l'interoperabilità e promuovere la cooperazione tra le marine militari: non si tratta di gesti simbolici. Sono dimostrazioni concrete di ciò che fanno i partner seri. I partner seri si addestrano insieme, imparano gli uni dagli altri, pianificano congiuntamente e costruiscono la fiducia e le competenze necessarie per prevenire i conflitti".

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