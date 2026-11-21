Londra, 21 nov. (askanews) - È stato diffuso il trailer ufficiale di "Heal", un documentario in cui Catherine, Principessa del Galles, riflette sulla vita dopo il cancro. Il documentario è stato pubblicato quasi due anni dopo l'annuncio della sua remissione. La BBC lo trasmetterà il 29 novembre, secondo quanto comunicato da Kensington Palace. Il documentario sulla futura regina britannica, 44 anni, conosciuta anche come Kate, "segue la principessa in un viaggio personale attraverso alcuni dei paesaggi più spettacolari della Gran Bretagna" mentre partecipa a uno degli eventi di resistenza più famosi del Regno Unito, la Three Peaks Challenge. I partecipanti alla sfida, che Catherine ha completato a giugno, scalano le montagne più alte di Scozia, Inghilterra e Galles in 24 ore.

Tutti i proventi derivanti dalla distribuzione del documentario saranno devoluti alla Royal Marsden Cancer Charity, un'organizzazione benefica britannica per la lotta contro il cancro.