Hassan e la bandiera israeliana a terra, il caso al Parlamento Ue

Bruxelles, 6 ott. (askanews) - La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha dichiarato di prendere "estremamente sul serio" le accuse rivolte all'eurodeputata della sinistra radicale francese (di France insoumise), Rima Hassan, che avrebbe, secondo alcuni colleghi, buttato a terra la bandiera di Israele e quella dell'Unione europea alla mostra organizzata negli edifici del Parlamento per le vittime del 7 ottobre 2023.

"Un membro di questa Assemblea è stato ripreso mentre, a quanto pare, vandalizzava una mostra dedicata alla commemorazione delle vittime dell'attacco terroristico perpetrato in Israele il 7 ottobre", prendiamo "estremamente sul serio" queste accuse, ha sottolineato parlando davanti alla plenaria, aggiungendo che entrambe le bandiera sono state lasciate a terra.

Hassan, deputata di origine palestinese, si è difesa dichiarando di non aver toccato la bandiera europea. "Israele, che vi piaccia o no, sta commettendo un genocidio, un crimine contro l'umanità. E si può perfettamente, come abbiamo fatto con il nostro gruppo, commemorare le vittime del 7 ottobre senza associarsi allo stato genocida di Israele", ha detto in aula.

"Non ho toccato la bandiera europea - ha aggiunto - è semplicemente caduta dopo che la bandiera israeliana era stata... ", ha detto prima che Metsola riprendesse la parola. Lo staff della deputata ha ribadito in una dichiarazione riportata dalla France presse la sua posizione, sottolineando che "nessuna delle due bandiere è stata calpestata o danneggiata". Un episodio condannato da alcuni deputati della destra francese, come Francois-Xavier Bellamy, secondo cui il gesto della deputata sarebbe "una forma di complicità - ha detto - con coloro che, anche in Europa, cercano di reimportare l'odio antisemita".

"In un momento di crescente antisemitismo globale, abbiamo il dovere nei confronti della comunità ebraica europea di garantire che quando guardano a noi vedano che questa è anche la loro casa", ha ribadito Metsola.