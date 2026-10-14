ULTIME NOTIZIE 14 OTTOBRE 2026

Hassabis di Google: "Incidenti gravi fra 2 anni se non interveniamo"

Dublino, 14 ott. (askanews) - Gli incidenti causati da agenti di intelligenza artificiale che hanno avuto reazioni inaspettate mentre eseguivano dei compiti assegnati, hackerando siti o recuperando informazioni in modi non richiesti, sono solo i primi segnali di allarme. Al coro dei giganti tech secondo cui è arrivato il momento di rallentare sullo sviluppo dell'Ia, si aggiunge Demis Hassabis, presidente di DeepMind di Google.

"I sistemi non sono ancora così potenti, quindi gli incidenti non sono così gravi, ma potrebbero diventarlo, guardando al prossimo anno e ai prossimi due anni - ha detto Intervenendo a una conferenza sull'intelligenza artificiale a Dublino - se non ci impegniamo di più come settore e individualmente come aziende e governi per rendere sicuri questi sistemi e creare ambienti di test sicuri in cui provarli, probabilmente offline e non ancora connessi a Internet quando li si testa per la prima volta."

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