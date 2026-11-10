ULTIME NOTIZIE 10 NOVEMBRE 2026

Harry: per i bambini social pericolosi ma prossima battaglia è l'IA

Bruxelles, 10 nov. (askanews) - Harry ha partecipato a una tavola rotonda a Bruxelles, al Parlamento europeo, sui pericoli che corrono oggi i bambini online, ed è intervenuto per chiedere maggior protezione soprattutto con i social media, mettendo in guardia sulla nuova sfida che pone il rapido sviluppo dell'IA.

"Le conseguenze dei social media sono state avvertite da moltissime persone: nelle case, nelle scuole, in tutto il mondo. E ora ci troviamo ad affrontare un'altra battaglia, quella con l'intelligenza artificiale", ha affermato il Duca del Sussex. Aggiungendo: "Non mettete davanti ai nostri figli nulla che non mettereste davanti ai vostri. E lo dico perché la maggior parte di queste aziende non permette ai propri figli di usare i social media, perché conosce i pericoli. Quindi, perché creare qualcosa di cui sapete che finirà per danneggiare i figli degli altri?"

Quello di Harry è il primo viaggio all'estero da quando lui e la moglie Meghan Markle sono tornati a vivere nel Regno Unito con i due figli. Una visita, quella a Bruxelles, che arriva pochi giorni dopo che il padre della Duchessa, Thomas Markle, è stato incriminato per presunto possesso di immagini pedopornografiche,

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi