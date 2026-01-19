ULTIME NOTIZIE 19 GENNAIO 2026

Harry in tribunale a Londra, ultimo capitolo battaglia legale a media

Londra, 19 gen. (askanews) - Il principe Harry arriva all'Alta Corte di Londra per quello che è stato definito l'ultimo capitolo della sua battaglia legale contro la stampa britannica, accusata, dal duca di Sussex e da altre sei persone di alto profilo, di aver raccolto "illegalmente" informazioni sul loro conto.

Il processo, che si apre oggi alla London's High Court, dovrebbe durare fino a nove settimane. Questo è il terzo e ultimo caso intentato dal principe contro le responsabilità dei media.

Si prevede che Harry partecipi ad alcuni dei primi tre giorni di dichiarazioni di apertura. Dovrà poi testimoniare per un'intera giornata giovedì, secondo una bozza del programma del processo condivisa con i giornalisti dagli avvocati. L'attrice Elizabeth Hurley dovrebbe testimoniare la settimana prossima, seguita da John e Furnish all'inizio di febbraio. Anche l'attrice Sadie Frost è tra i querelanti.

È un raro ritorno a casa per il fratello di William, ritiratosi dagli incarichi reali nel 2020 e che vive in California con la moglie Meghan e i due figli. La sua ultima visita in Gran Bretagna risale a settembre scorso, quando incontrò re Carlo III, tuttavia questa volta, secondo i media britannici, sembra non ci siano piani per incontrare il padre.

