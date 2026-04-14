ULTIME NOTIZIE 14 APRILE 2026

Harry e Meghan in Australia, la visita a un ospedale pediatrico

Roma, 14 apr. (askanews) - Harry e Meghan in Australia. Il Duca e la Duchessa del Sussex hanno incontrato i pazienti e il personale del Royal Children's Hospital di Melbourne, un ospedale pediatrico, in una delle prime tappe della loro visita nel Paese.

Si sono intrattenuti a parlare con alcuni dei piccoli ricoverati e Meghan ha abbracciato una bambina su una sedia a rotelle che l ha poi regalato un fiore. La coppia ha anche partecipato a un'attività in un giardino del reparto di oncologia e riabilitazione.

È la prima visita in Australia dopo la frattura con la famiglia reale britannica. La coppia è atterrata a Melbourne e resterà nel Paese per quattro giorni.

Harry ha in programma l'intervento a un vertice incentrato sulla salute mentale, mentre Meghan, secondo gli organizzatori, prenderà parte a un "weekend tra ragazze come nessun altro" presso l'hotel InterContinental Coogee Beach di Sydney, tra yoga, terapia del suono, cene e disco dance.

La coppia visiterà anche la capitale Canberra, ha detto l'emittente nazionale ABC. La visita in Australia ha già suscitato critiche: il leader dell'opposizione dello stato di Victoria, Jess Wilson, ha condannato l'uso del denaro dei contribuenti per proteggere la coppia.

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