ULTIME NOTIZIE 10 NOVEMBRE 2026

Harry e Meghan a Bruxelles per discutere di protezione minori online

Bruxelles, 10 nov. (askanews) - Il principe Harry e sua moglie Meghan hanno visitato il Parlamento europeo a Bruxelles per un evento sui pericoli che corrono i bambini sui social media. La visita si è svolta pochi giorni dopo che il padre della Duchessa di Sussex, Thomas Markle, è stato incriminato per presunto possesso di immagini pedopornografiche. Questa è la prima apparizione pubblica di Meghan dall'arresto. La coppia ha incontrato per circa dieci minuti le famiglie delle vittime di abusi online, prima che il Duca partecipasse a una discussione pubblica sul tema della protezione dei minori.

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