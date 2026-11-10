Harry e Meghan a Bruxelles per discutere di protezione minori online

Bruxelles, 10 nov. (askanews) - Il principe Harry e sua moglie Meghan hanno visitato il Parlamento europeo a Bruxelles per un evento sui pericoli che corrono i bambini sui social media. La visita si è svolta pochi giorni dopo che il padre della Duchessa di Sussex, Thomas Markle, è stato incriminato per presunto possesso di immagini pedopornografiche. Questa è la prima apparizione pubblica di Meghan dall'arresto. La coppia ha incontrato per circa dieci minuti le famiglie delle vittime di abusi online, prima che il Duca partecipasse a una discussione pubblica sul tema della protezione dei minori.