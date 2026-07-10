Harry a Birmingham incontra gli atleti degli Invictus Games 2027

Birmingham , 10 lug. (askanews) - Il principe Harry ha incontrato a Birmingham gli atleti degli Invictus Games 2027, che fra un anno parteciperanno ai giochi dedicati ai militari feriti. La visita avviene nel corso di un soggiorno di due settimane nel Regno Unito.

Il principe, che ora vive in California, è arrivato lunedì in Gran Bretagna per una visita di cinque giorni che dovrebbe svolgersi per lo più senza la moglie e i figli, dopo che alla famiglia è stata negata la protezione della polizia. Il viaggio, organizzato per segnare l'inizio del conto alla rovescia di un anno in vista degli Invictus Games del prossimo anno, avrebbe dovuto essere il suo primo viaggio di famiglia nel Regno Unito dopo quattro anni. Non è ancora chiaro se e con che modalità Harry incontrerà il padre, re Carlo III.