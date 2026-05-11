Hantavirus, Tajani: non sono per uscire da Oms, tutela salute nel mondo

Bruxelles, 11 mag. (askanews) - "Io non sono per uscire dall'Oms, poi uno dice quello che vuole, ma io sono per continuare a lavorare nell'Oms. Tutte le organizzazioni possono commettere gli errori e possono avere delle falle, l'Organizzazione mondiale della Sanità è importante per la tutela della salute nel mondo". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo in un punto stampa a Bruxelles, al termine del Consiglio Affari Esteri, a una domanda a proposito delle dichiarazioni del leader della Lega Matteo Salvini, che in passato aveva proposto l'uscita dall'Oms.