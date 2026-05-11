ULTIME NOTIZIE 11 MAGGIO 2026

Hantavirus, positive due persone rimpatriate in Francia e Usa

Milano, 11 mag. (askanews) - Una cittadina francese e un americano sono risultati positivi all'Hantavirus dopo essere sbarcati dalla nave Mv Hondius e rimpatriati, portando a 7 il numero totale dei casi accertati, di cui tre morti.

La nave da crociera su cui è scoppiato il focolaio è arrivata alle Canarie nella giornata di domenica. Qui i passeggeri sono stati fatti sbarcare e circa una novantina sono già tornati in patria, dove stanno seguendo i protocolli sanitari previsti dai rispettivi paesi.

I cinque francesi rimpatriati sono in isolamento all'ospedale Bichat di Parigi. Fra loro la donna che ha cominciato ad accusare sintomi ed è risultata positiva.

Gli americani - questo il volo che li ha riportati a casa - sono 17, più un britannico che risiede negli Usa, e sono stati portati in un centro specializzato in malattie infettive in Nebraska. Fra loro una persona positiva asintomatica e un caso sospetto con sintomi.

In Italia non ci sono casi di Hantavirus, ma ci sono quattro persone in isolamento fiduciario e sotto sorveglianza sanitaria perché erano a bordo del volo Klm partito dal Sudafrica su cui era salita brevemente una delle tre vittime, poi fatta scendere per le condizioni di salute troppo gravi per viaggiare e infine morta.

Il Ministero della Salute italiano ha sottolineato che "attualmente non c'è nessun allarme" sull'hantavirus in Italia e "non ci troviamo di nuovo di fronte ad un nuovo Covid".

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