ULTIME NOTIZIE 11 MAGGIO 2026

Hantavirus, parla il capitano della Mv Hondius: settimane difficili

Milano, 11 mag. (askanews) - "Ho deciso di cogliere l'occasione per ringraziare ogni singolo ospite e membro dell'equipaggio a bordo. Le ultime settimane sono state estremamente difficili per tutti noi, come sicuramente saprete". A parlare è Jan Dobrogowski, il capitano della Mv Hondius, nave da crociera della Oceanwide Expeditions, sui cui è scoppiato un focolaio di Hantavirus.

Nel video, diffuso dalla stessa compagnia di navigazione, il capitano ringrazia passeggeri ed equipaggio per la "pazienza, la vostra disciplina e anche la vostra gentilezza". Un messaggio che arriva dopo diverse polemiche che hanno investito la compagnia e il capitano stesso per come è stata gestita la situazione soprattutto nei momenti iniziali.

In un video diffuso da un passeggero Dobrogowski annuncia a tutta la nave la morte della prima vittima, l'11 aprile, parlando di "cause naturali" e aggiungendo che non era contagiosa. Diversi passeggeri hanno polemizzato per la decisione di far continuare la vita sulla nave come prima, con sale comuni aperte e pasti a buffet.

La compagnia della nave si è difesa dalle accuse sottolineando che il primo test in cui è stato stabilito che si poteva trattare di Hantavirus risale al 2 maggio. Il capitano e gli altri membri dell'equipaggio, in tutto 32 persone, non verranno sbarcate dalla nave al momento attraccata al porto di Tenerife, ma torneranno via mare nei Paesi Bassi.

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