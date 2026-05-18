ULTIME NOTIZIE 18 MAGGIO 2026

Hantavirus, la MV Hondius arrivata al porto di Rotterdam

Rotterdam, 18 mag. (askanews) - La MV Hondius, la nave da crociera sulla quale ad aprile è stato registrato un focolaio di hantavirus, nelle immagini AfpTv effettua la sua manovra di avvicinamento finale al porto olandese di Rotterdam.

Sono tre i passeggeri deceduti a causa del virus: una coppia olandese e una donna tedesca, mentre le autorità di una ventina di paesi hanno sottoposto i casi sospetti e i loro contatti a sorveglianza o quarantena. La nave attraccherà al Calandsteiger 7 nell'Europoort, dove verrà sottoposta a pulizia e disinfezione approfondite.

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