ULTIME NOTIZIE 12 MAGGIO 2026

Hantavirus, la ministra: no elementi per circolazione diffusa in Francia

Roma, 12 mag. (askanews) - La ministro della salute francese, Stéphanie Rist, ha escluso qualsiasi "circolazione diffusa" dell'hantavirus in Francia, precisando che dei cinque francesi che hanno viaggiato sulla MV Hondius, una donna contaminata è "in rianimazione".

I cinque cittadini francesi che sono stati rimpatriati "nell'ambito di un'operazione sanitaria sicura", "sono sottoposti a una stretta sorveglianza medica: quattro di loro stanno bene e sono risultati negativi ai test" ma "una paziente positiva presenta una forma grave" ha detto a Parigi, durante una conferenza stampa con scienziati.

E "in totale, 22 casi di contatto sono stati identificati in Francia. Sono stati tutti contattati, testati, ricoverati o in degenza e sono oggetto di un rigoroso monitoraggio sanitario", ha aggiunto Stéphanie Rist, precisando "non ci sono elementi a favore di una circolazione diffusa del virus sul territorio nazionale".

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