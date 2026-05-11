ULTIME NOTIZIE 11 MAGGIO 2026

Hantavirus, ancora 22 passeggeri sulla nave: il personale non sbarcherà

Granadilla de Abona, 11 mag. (askanews) - Ci sono ancora 22 passeggeri a bordo della MV Hondius in attesa di sbarcare per poi essere trasferiti tutti su unico aereo verso i Paesi Bassi. Inizialmente era previsto anche un volo per l'Australia, ma poi ha fatto ritardo ed è stato cancellato. Da qui la decisione di imbarcare tutti sullo stesso volo.

Ad annunciarlo la ministra per la salute spagnola Mònica Garcìa, precisando che a bordo oltre ai 22 passeggeri ci sono anche 32 membri dell'equipaggio. Questi ultimi non verranno sbarcati ma resteranno sulla nave che poi ripartirà verso i Paesi Bassi, suo paese di registrazione.

"Avevamo previsto l'arrivo di due aerei questo pomeriggio, uno dall'Australia e uno dai Paesi Bassi, ma alla fine sarà il volo olandese a trasportare anche i cittadini che erano a bordo del volo australiano - ha detto Garcia - Prevediamo che questo volo arrivi nel corso del pomeriggio, così da poter iniziare lo sbarco di questi cittadini, al momento, a bordo della nave ci sono 54 persone, di cui 22 sbarcheranno e 32 rimarranno a bordo e partiranno per i Paesi Bassi".

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