ULTIME NOTIZIE 08 MAGGIO 2026

Hantavirus, a Tenerife proteste contro l'attracco della MV Hondius

Tenerife, 8 mag. (askanews) - Decine di persone a Tenerife protestano contro l'attracco previsto della nave da crociera colpita da casi di hantavirus. Lo sbarco della MV Hondius è previsto domenica.

"Quello che ci preoccupa è che siamo lavoratori che trascorrono del tempo nei porti di Tenerife - dice Elena Ruiz portavoce delle lavoratrici e dei lavoratori del porto - Eravamo già in lockdown a causa del coronavirus, quindi la gente è allarmata. Abbiamo persone anziane, abbiamo lavoratori; siamo persone che trascorrono del tempo in porto, che sono lì a contatto con il porto, e non veniamo tenuti informati. Vogliamo sapere come comportarci, come procedere".

Al momento ci sono 5 casi confermati di Hantavirus dopo il focolaio scoppiato sulla nave da crociera. Tre persone sono morte. Altri entrati a contatto con i passeggeri della nave sono considerati sospetti. Una di queste, la hostess della Klm che è entrata in contatto con la moglie della prima vittima sull'aereo da cui poi è dovuta scendere per i forti sintomi respiratori, è risultata infine negativa. La donna olandese fatta scendere dal velivolo e ricoverata poi in Sudafrica, dove aveva accompagnato la salma del marito, è successivamente deceduta.

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