Hanoi inondata, il Vietnam devastato dal tifone Bualoi

Roma, 30 set. (askanews) - Strade come fiumi ad Hanoi in Vietnam dopo il passaggio del tifone Bualoi che ha colpito il Paese provocando la morte di almeno 19 persone, ci sono decine di dispersi. Nei giorni scorsi si era abbattuto sulle isole nel centro delle Filippine, sradicando alberi e tralicci elettrici, costringendo circa 400.000 persone a evacuare e causando la morte di almeno 27 persone secondo i funzionari della protezione civile.

Le impressionanti immagini dall'alto mostrano gli allagamenti nella provincia settentrionale di Thanh Hoa. Il tifome ha toccato terra domenica sera, con venti fino a 130 chilometri orari. Più di 44.200 case sono state danneggiate, soprattutto nella provincia di Ha Tinh. Oltre 53.000 persone sono state sfollate in scuole e centri medici trasformati in rifugi temporanei prima che Bualoi colpisse il Vietnam, dove ha perso forza prima di spostarsi al confine con il Laos.

Chiusi i quattro aeroporti nazionali e parte dell'autostrada. Più di 180 voli sono stati cancellati o ritardati, hanno detto le autorità aeroportuali.