Hamas: comitato di esperti palestinesi consoliderà la tregua

Milano, 15 gen. (askanews) - L'annuncio del signor Witkoff che l'accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza sta entrando nella sua seconda fase è uno sviluppo importante e positivo verso il consolidamento dell'accordo per porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza.

Questa transizione richiede, in primo luogo, l'attuazione degli impegni della prima fase che l'occupazione non è riuscita a rispettare. In secondo luogo, l'attuazione delle disposizioni della seconda fase, ovvero la formazione di un governo tecnico palestinese e la sua capacità di agire efficacemente per avviare un autentico processo di ricostruzione nella Striscia di Gaza e alleviare le sofferenze della popolazione.

Sì, siamo ottimisti sulla capacità del comitato tecnocratico indipendente di svolgere con successo la sua missione nella Striscia di Gaza. Da parte nostra, faciliteremo il processo di transizione e garantiremo il successo del lavoro di questo comitato, nell'interesse del popolo palestinese e in conformità con il nostro annuncio. Hamas non parteciperà alla governance di Gaza dopo la fine del conflitto

Deir el-Balah, (Territori palestinesi), 15 gen. (askanews) - Il portavoce di Hamas, Hazem Qassem, ha accolto con favore la formazione di un comitato tecnocratico per amministrare Gaza dopo la guerra, affermando che ciò contribuirebbe a consolidare il cessate il fuoco e a impedire la ripresa dei combattimenti. "Hamas non parteciperà alla governance di Gaza dopo la fine del conflitto" ha aggiunto.