San Salvador, 18 nov. (askanews) - Decollano gli elicotteri militari salvadoregni, poi l'attacco. Missili e raffiche di colpi contro un'abitazione ad Haiti. Le immagini sono state diffuse su X dal presidente di El Salvador, Nayib Bukele, che annuncia la distruzione della casa di un capo delle bande criminali haitiane. Secondo la stampa locale, l'edificio appartiene a Jeff Gwo Lwa, uno dei leader legati a Viv Ansanm, la potente coalizione di gang che opera nel Paese. È il secondo attacco contro l'abitazione di un boss annunciato da Bukele. Non ci sono conferme indipendenti sull'esito del raid.